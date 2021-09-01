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01 сентября 2021, 19:11

Казахстан и Украина сыграли вничью в квалификации футбольного чемпионата мира

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пятимесячного перерыва сегодня возобновились матчи отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке футболисты Казахстана и Украины сыграли вничью в Нур-Султане - 2:2. На протяжении всей встречи украинцы имели большое преимущество, и уже на 2-й минуте Роман Яремчук вывел их вперед. На 74-й минуте Руслан Валиуллин сравнял счет. На 3-й компенсированной минуте второго тайма Данила Сикан забил второй мяч в ворота хозяев поля, но перед самым финальным свистком Руслан Валиуллин оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат.

Позже в квалификационной группе D чемпионы мира футболисты Франции примут в Страсбурге гостей из Боснии и Герцеговины. Турнирное положение в этой группе сейчас таково: Франция - 7 очков (3 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Казахстан - 2 (3), Босния и Герцеговина - 0 (2).

Также сегодня встречи четвертого тура пройдут еще в четырех группах.

А: Люксембург - Азербайджан, Португалия - Ирландия. Положение команд: Португалия - 7 (3), Сербия - 7 (3), Люксембург - 3 (2), Ирландия - 0 (2), Азербайджан - 0 (2).

F: Молдова - Австрия, Дания - Шотландия, Фарерские острова - Израиль. Положение после трех туров: Дания - 9, Шотландия - 5, Австрия - 4, Израиль - 4, Фарерские острова - 1, Молдова - 1.

G: Турция - Черногория, Латвия - Гибралтар, Норвегия - Нидерланды. Положение после трех туров: Турция - 7, Нидерланды - 6, Норвегия - 6, Черногория - 6, Латвия - 1, Гибралтар - 0.

Н: Словения - Словакия, Россия - Хорватия, Мальта - Кипр. Положение после трех туров: Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта - 1.

Сборная Беларуси свой очередной поединок отборочного турнира мирового первенства проведет завтра в Остраве против футболистов Чехии. На старте отборочного турнира ЧМ-2022 белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2, а потом крупно проиграли в гостях у Бельгии - 0:8. Положение команд в квалификационной группе Е сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).

Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут победители 10 групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. Решающий поединок за чемпионский титул намечено провести на поле Национального стадиона в Лусаиле.

На предыдущем чемпионате мира в России-2018 золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0.

Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.-0-

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