Казанский "Рубин" одержал вторую победу на старте футбольного чемпионата России

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казанского "Рубина" одержали вторую победу на старте чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура казанская команда разгромила в Туле местный "Арсенал" с результатом 3:0. Белорусский защитник хозяев поля Юрий Ковалев на поле не выходил. В стартовом туре нового российского первенства футболисты "Арсенала" проиграли в гостях бронзовому призеру прошлого первенства московскому "Локомотиву" (1:3), а "Рубин" победил на своей арене вице-чемпиона страны московский "Спартак" (1:0).

После этого поражения спартаковцы реабилитировались, победив в Самаре футболистов "Крыльев Советов" со счетом 1:0. Белорусский защитники "крылышек" Дмитрий Прищепа в этой встрече не участвовал.

Сегодня футболисты "Локомотива" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе сойдутся в столичном дерби с ЦСКА. Московское "Динамо" сыграет на выезде с "Уфой".

В воскресенье, 1 августа, футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем примут у себя дома подмосковные "Химки". Действующий чемпион России питерский "Зенит" будет играть в гостях у "Ростова", а в Екатеринбурге местный "Урал" встретится с "Нижним Новгородом". В последнем поединке второго тура 2 августа грозненский "Ахмат" будет соперничать на своей арене с футболистами "Сочи".-0-