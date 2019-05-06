Казанский УНИКС дважды обыграл "Калев" в 1/4 финала Единой лиги ВТБ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали две домашние победы над таллинским "Калевом" в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче плей-офф казанцы выиграли с разницей в 10 очков - 92:82, а затем одержали еще более убедительную викторию - 108:84. Чтобы выйти в полуфинал, УНИКСу нужно победить еще один раз. Следующая встреча серии до трех побед состоится 8 мая в столице Эстонии.

Лидер регулярного сезона московский ЦСКА в первом домашнем матче обыграл "Нижний Новгород" со счетом 87:50, а сегодня соперники встретятся вновь.

Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" у себя дома сегодня попытаются взять реванш у питерского "Зенита" за поражение в первой игре со счетом 69:78.

В первом поединке серии баскетболисты "Химок" на своей арене переиграли "Астану" - 82:59. Их вторая встреча состоится 7 мая.-0-