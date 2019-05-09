Казанский УНИКС первым вышел в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты казанского УНИКСа стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ, победив в серии 1/4 финала таллиннский "Калев" 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сначала казанцы одержали две виктории на своей арене - 92:82 и 108:84, а затем победили и в столице Эстонии со счетом 96:84.
Лидер регулярного сезона московский ЦСКА дважды переиграл дома "Нижний Новгород со счетом 87:50 и 86:66 и сегодня может выйти в полуфинал, если победит нижегородцев на их площадке.
Также сегодня баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" сыграют в Санкт-Петербурге с местным "Зенитом". В Краснодаре соперники обменялись победами: сначала успех был на стороне "Зенита" - 78:69, а затем хозяева взяли реванш - 70:69.
Баскетболисты "Химок" на своей арене два раза взяли верх над "Астаной" - 82:59 и 94:64. Их третья встреча состоится 10 мая в столице Казахстана.-0-
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