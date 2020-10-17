Кенийка Перес Джепчичир обновила мировой рекорд на ЧМ по полумарафону

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кенийка Перес Джепчичир обновила мировой рекорд на планетарном форуме по полумарафону, который стартовал в Гдыне (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный фаворит забега одержала победу с результатом 1 час 5 мин. 16 сек. Прежний рекорд, который Перес Джепчичир установила в сентябре нынешнего года, - 1 час 5 мин. 34 сек.

Серебро в этом виде программы выиграла представительница Германии Мелат Кейета - 1 мин. 5 мин. 18 сек. Она переписала на себя национальный рекорд.

Бронзовая медалистка чемпионата мира Ялемзерв Ехуалав из Эфиопии прибежала к финишу спустя 1 час 5 мин. 19 сек. Для нее это персональное достижение.

Всего в забеге участвовали 104 спортсменки. В программе чемпионата мира, который проходит в городе на побережье Балтийского моря, значатся мужской индивидуальный забег и командные соревнования.-0-