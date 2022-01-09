Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования этапа Кубка мира по биатлону

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе сегодня завершается пятый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем мужской гонки преследования стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Дистанцию протяженностью 12,5 км он преодолел за 36 мин. 48,3 сек. при двух промахах на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу пришел швед Себастьян Самуэльссон (+9,9 сек.; 1 промах), третье место занял норвежец Тарьей Бе (+15,6 сек.; 3).

Лучшим из белорусских биатлонистов оказался Дмитрий Лазовский, занявший 33-е место, сразу вслед за ним финишировал Антон Смольский, а Никита Лобастов оказался на 53-й позиции.

Позже в женской гонке преследования на 10 км с четырьмя заходами на стрельбище примут участие пять представительниц Беларуси: Анна Сола (2-й номер; отставание от лидера 0,07 сек.), Динара Алимбекова (4; 0,23 сек.), Ирина Лещенко (16; 0,49 сек.), Елена Кручинкина (35; 1 мин. 27 сек.) и дебютантка Кубка мира Алина Пильчук (42; 1 мин. 40 сек.).-0-