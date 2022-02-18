Керлингисты из Канады завоевали олимпийскую бронзу

Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Канадские спортсмены стали бронзовыми призерами мужского олимпийского турнира по керлингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче за третье место канадцы обыграли олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018 сборную США со счетом 8:5. Поединок за золото между командами Швеции и Великобритании состоится завтра.
Финалистки женского олимпийского турнира по керлингу определятся сегодня вечером: в полуфиналах сборная Великобритании поспорит со шведками, а команда Швейцарии сразится с японками.-0-