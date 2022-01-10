КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось оперативное совещание руководства КХЛ по вопросам проведения регулярного чемпионата, на котором Лига приняла решение не останавливать текущий сезон из-за коронавируса, сообщает пресс-служба КХЛ.

Было решено, что матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а команды, эпидемиологическая ситуация в которых стабильная, продолжат играть.

11 января Лига проведет видеоконференцию с клубами КХЛ для обсуждения текущей ситуации, сценариев завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

С начала года Лига отменила уже 13 матчей. Массовые случаи заражения коронавирусом были выявлены в уфимском "Салавате Юлаеве", московском ЦСКА, рижском "Динамо" и екатеринбургском "Автомобилисте".-0-