КХЛ не будет проводить матчи во время Олимпиады в Пекине

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы, сообщает пресс-служба КХЛ.
Лига провела опрос среди клубов на предмет их готовности проводить матчи во время паузы в чемпионате на период Игр-2022 в Пекине. Против проголосовали 16 из 24 команд. КХЛ учла интересы клубов: таким образом, во время олимпийской паузы матчи чемпионата проводиться не будут. Окончательное решение о формате оставшейся части сезона Лига объявит после 10 февраля.
Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен с 15 января. На данный момент минское "Динамо" занимает в таблице Западной конференции 8-е место, набрав 54 очка в 47 матчах.-0-