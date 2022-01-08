КХЛ не исключает приостановки чемпионата из-за COVID-19

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением об эпидемилогической ситуации в клубах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По состоянию на утро 8 января в трех клубах КХЛ ("Автомобилист", Екатеринбург, "Салават Юлаев", Уфа и ЦСКА, Москва) ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества хоккеистов и представителей клубов. Ближайшие матчи с участием этих команд отменены. В КХЛ отметили, что главная задача - не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге, сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя.

Будут проводиться матчи тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной. КХЛ провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. Лига планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании, говорится в заявлении КХЛ.

Минское "Динамо" сейчас занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 54 очка в 47 проведенных матчах. Следующий поединок "зубров" запланирован на 12 января в Риге против местного "Динамо".-0-