КХЛ определила восьмерку сильнейших команд по итогам сезона

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Континентальной хоккейной лиги определило сильнейшие команды по итогам сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Из-за пандемии Кубок Гагарина так и не был разыгран, а анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих установить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров чемпионата, не существует. Поэтому было решено утвердить итоговую таблицу турнира, не распределяя среди полуфиналистов конференций места с первого по восьмое. Этим дружинам присвоили технически единое место 1-8, при этом команды перечислены в алфавитном порядке без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ.

Восьмерка сильнейших команд выглядит так: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ. Таким образом, на замыкающую позицию минского "Динамо" в турнирной таблице чемпионата КХЛ решение руководства Лиги не повлияло.-0-