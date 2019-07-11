КХЛ опубликовала полный календарь чемпионата-2019/2020

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига опубликовала полный календарь сезона-2019/2020, сообщает БЕЛТА.

Чемпионат откроется традиционным противостоянием между обладателем Кубка Гагарина и финалистом плей-офф. 1 сентября сыграют московский ЦСКА и омский "Аванград".

Как сообщалось, минское "Динамо" первый матч проведет 2 сентября на своей площадке против нижнекамского "Нефтехимика". Далее подопечных Крэйга Вудкрофта ожидает выездная серия: московское "Динамо" (4 сентября), ХК "Сочи" (6 сентября) и московский "Спартак". Следующие домашние поединки "зубры" проведут с "Сибирью" (12 сентября), магнитогорским "Металлургом" (15 сентября), хабаровским "Амуром" (18 сентября) и финским "Йокеритом" (21 сентября).

Полный календарь опубликован на сайте минского клуба.

Первый этап чемпионата КХЛ продлится до 27 февраля 2020 года. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года.

В соответствии с международным календарем ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 5 по 10 ноября (в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на Неделю Звезд КХЛ в Москве (11 - 19 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

Минское "Динамо" в 12-й раз стартует в престижном турнире. В прошлом сезоне "зубрам" не удалось выйти в плей-офф. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения. Минчан возглавил ранее уже работавший с белорусским клубом канадский специалист Крэйг Вудкрофт, его помощником и спортивным директором команды стал известный в прошлом игрок Михаил Грабовский.

Как отмечают в тренерском штабе динамовцев, в предстоящем сезоне свой шанс проявить себя получат и многие молодые белорусские игроки, которые ведут предсезонную подготовку в клубе.-0-