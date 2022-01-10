КХЛ отменила еще пять матчей из-за коронавируса

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига отменила еще пять поединков регулярного чемпионата из-за коронавирусных проблем в ряде клубов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В числе перенесенных встреч - матч минского "Динамо" с рижскими динамовцами, который должен был состояться 12 января в латвийской столице. Кроме того, в ранее намеченные сроки не состоятся следующие поединки: "Динамо" (Рига) - "Салават Юлаев" (Уфа), ЦСКА (Москва) - "Сочи", "Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Рига), "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Динамо" (Рига). До этого были отменены семь встреч.

Ранее КХЛ выступила с официальным заявлением, в котором отмечается, что главная задача - не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге, сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя. Будут проводиться матчи тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной. КХЛ провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. Лига планирует вынести решение на следующей неделе после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании, говорится в заявлении.

Минское "Динамо" сейчас занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 54 очка в 47 проведенных матчах.-0-