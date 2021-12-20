КХЛ представила формы для участников Матча звезд в Челябинске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига представила комплекты форм для участников Матча звезд в Челябинске. Турнир пройдет 15-16 января 2022 года. Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

"Для формы каждой из четырех команд использованы нестандартные для российского хоккея цвета. Сочетания золотого и белого, а также черного и золотого цветов до текущего сезона практически не встречались в фирменном стиле российских команд. Серебряный цвет использовался в качестве эксперимента. Выбор золотого и серебряного цветов обусловлен цветами герба Челябинска, на котором изображен золотой верблюд на серебряном щите. Эти цвета при разработке формы дополнили классические черный и белый: их стильная монохромность соответствует цветам "Трактора", а строгость символизирует тесную связь городского хоккея с промышленностью Челябинска", - говорится в сообщении.

В предыдущие годы на груди игроков размещался логотип мероприятия, но в 2022 году главное место на форме займут эмблемы новых команд: "Евразии", "Северной Америки", 'Скандинавии" и "России". Логотипы напоминают металлические щиты, на которые нанесены монограммы с сокращенными названиями команд.

Напомним, что согласно концепции проведения хоккейного праздника в турнире примут участие четыре сборные команды, разделенные по принадлежности к географическим регионам. В команду "России" попали только россияне, в команду "Северной Америки" - спортсмены из США и Канады, в состав "Скандинавии" - представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду "Евразии" - все остальные.

В субботу, 15 января, состоится первая часть мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, матч за 3-е место и финал.-0-