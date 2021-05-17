КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона 2021/2022

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление КХЛ утвердило структуру чемпионата сезона 2021-2022 годов - число участников соревнований увеличено до 24 за счет возвращения "Адмирала", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Владивостокский клуб должен закрыть долги за сезон 2017/2018, чтобы быть допущенным к турниру. Крайний срок погашения задолженностей - 31 июля.

Нижегородское "Торпедо", вернувшееся в Западную конференцию КХЛ, будет выступать в новом сезоне в дивизионе Боброва, в то время как череповецкая "Северсталь" перейдет в дивизион Тарасова.

В дивизионе Боброва соперниками "Торпедо" будут петербургский СКА, московский "Спартак", финский "Йокерит", подмосковные "Витязь" и "Сочи". "Северсталь" в дивизионе Тарасова сразится с московскими ЦСКА и "Динамо", ярославским "Локомотивом", динамовцами из Минска и Риги.

Если "Адмирал" рассчитается с долгами, он будет выступать в дивизионе Чернышева, членами которого также являются омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", новосибирская "Сибирь", хабаровский "Амур" и "Барыс" из Нур-Султана. Китайский "Куньлунь Ред Стар" перейдет в дивизион Харламова к казанскому "Ак Барсу", екатеринбургскому "Автомобилисту", магнитогорскому "Металлургу", челябинскому "Трактору" и нижнекамскому "Нефтехимику".

Новый сезон чемпионата КХЛ начнется 1 сентября матчем между "Авангардом" и ЦСКА, завершится его "гладкая" часть 1 марта 2022 года. Плей-офф стартует 4 марта, а седьмая игра финальной серии Кубка Гагарина, если понадобится, назначена на 30 апреля. Всего в регулярном чемпионате каждая команда проведет по 56 матчей.-0-