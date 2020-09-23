Киевское "Динамо" победило "Гент"в матче квалификации ЛЧ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" обыграли бельгийский "Гент" в гостевом поединке раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Киевляне вышли вперед уже на 9-й минуте игры, когда ворота хозяев поразил Владислав Супряга. В конце первого тайма Тим Кляйндинст сравнял результат. В начале второй половины вице-чемпионы Украины получили численное превосходство после удаления Романа Безуса и на 79-й минуте игры уругвайский легионер Карлос де Пена принес победу динамовцам - 2:1.

Результаты остальных встреч: "Краснодар" (Россия) - ПАОК (Салоники, Греция) - 2:1, "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:2, "Славия" (Прага, Чехия) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - 0:0, "Молде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - 3:3, "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Омония" (Никосия, Кипр) - 2:0. Ответные поединки за выход в групповой этап чемпионской Лиги пройдут 29-30 сентября.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят клубы: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул". Жеребьевка групп пройдет 1 октября.

В этот же день чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" в борьбе за попадание в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы - примут на своей арене болгарский "Лудогорец" из Разграда.-0-