Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в 1/8 финала Лиги Европы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" потерпели поражение от испанского "Вильярреала" с результатом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в украинской столице прошла с преимуществом гостей, которые забили по мячу в каждом тайме. На 30-й минуте игры Пау Торрес открыл счет, а на 52-й минуте отличился Рауль Альбиоль.

Английский "Манчестер Юнайтед" на своем поле разошелся миром с итальянским "Миланом" - 1:1. С таким же результатом завершился поединок в столице Чехии между пражской "Славией" и шотландским "Глазго Рейнджерс". Нидерландский "Аякс" разгромил в Амстердаме швейцарский "Янг Бойз" из Берна со счетом 3:0.

Позже состоятся еще четыре встречи. В Риме итальянская "Рома" сыграет с чемпионом Украины донецким "Шахтером". В Лондоне английский "Тоттенхэм" примет хорватское "Динамо" из Загреба. Еще один клуб из британской столицы "Арсенал" в греческом Пирее будет соперничать с местным "Олимпиакосом". Испанская "Гранада" на своем поле встретится с норвежским "Молде".

Ответные поединки за выход в четвертьфинал Лиги Европы состоятся 18 марта. Решающий поединок намечено провести 26 мая в Гданьске. В прошлом розыгрыше испанская "Севилья" в шестой раз выиграла второй по значимости континентальный клубный турнир, победив в финале миланский "Интер" со счетом 3:2.-0-