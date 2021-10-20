Киевское "Динамо" уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" потерпели второе поражение подряд в Лиге чемпионов, уступив в гостях испанской "Барселоне" с результатом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле "Камп Ноу" чемпионам Украины пришлось в основном обороняться. Они продержались чуть более получаса, но на 36-й минуте очередная атака хозяев поля завершилась голом Жерара Пике. После перерыва преимущество также было на стороне "Барсы", но результат не изменился. Для команды Рональда Кумана это первая виктория в нынешнем турнире. Во втором сегодняшнем поединке группы Е ее лидеры футболисты мюнхенской "Баварии" сыграют в Лиссабоне против португальской "Бенфики". На старте турнира чемпионы Германии одержали крупные победы над "Барселоной" - 3:0 (в гостях) и "Динамо" - 5:0 (дома). Положение команд: Бавария" - 6 очков (2 матча), "Бенфика" - 4 (2), "Барселона" - 3 (3), "Динамо" - 1 (3).

В квартете G австрийский "Зальцбург" закрепился на первом месте, победив на своей арене немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:1. Голевой дубль во втором тайме этой встречи оформил Ноа Окафор. Позже французский "Лилль" примет у себя дома испанскую "Севилью". Положение команд: "Зальцбург" - 7 (3), "Севилья" - 2 (2), "Вольфсбург" - 2 (3), "Лилль" - 1 (2).

Также сегодня футболисты "Зенита" сыграют в Санкт-Петербурге с лидером группы Н туринским "Ювентусом". В первом туре чемпионы России уступили в английской столице действующему победителю чемпионской Лиги лондонскому "Челси" со счетом 0:1, а затем на своей арене разгромили шведский "Мальме" - 4:0. Футболисты "Челси" сегодня примут гостей из "Мальме". Положение команд после двух игровых дней: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

В 3-м туре соревнований в группе F английский "Манчестер Юнайтед" встретится на своей арене с итальянской "Аталантой" из Бергамо, а в Берне швейцарский "Янг Бойз" будет соперничать с испанским "Вильярреалом". Положение команд: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

Результаты встреч 3-го тура в остальных группах:

А - "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:5, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Лейпциг" - 3:2. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0.

В - "Атлетко" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:3, "Порту". Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 4, "Милан" - 0.

С - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 4:0, "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:4. Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ" - 0.

D - "Интер" (Милан, Италия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 3:1, "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 0:5. Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 2 и 3 ноября.-0-