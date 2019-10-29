Кики Бертенс победила Эшли Барти, Петра Квитова проиграла Белинде Бенчич на итоговом турнире WTA

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландка Кики Бертенс успешно начала выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кики Бертенс, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, заменила в Красной группе травмированную японку Наоми Осаку и сегодня сумела переиграть первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти - 3:6, 6:3, 6:4.

В другом поединке этого квартета швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (7-й номер рейтинга WTA) победила чешку Петру Квитову (6) - 6:3, 1:6, 6:4.

В первый игровой день Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич - 5:7, 6:1, 6:2, а Петра Квитова уступила Наоми Осаке - 6:7 (1:7), 6:4, 4:6.

В первом туре Фиолетовой группы украинка Элина Свитолина (8-й номер) победила в двух сетах чешскую теннисистку Каролину Плишкову (2) - 7:6 (14:12), 6:4, а румынка Симона Халеп (5) одолела в трехсетовом поединке представительницу Канады Бьянку Андрееску (4) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:3.

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки из каждого квартета.

По такой же схеме проходят соревнования в парном разряде. В Красной группе белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в стартовом туре уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд (5:7, 6:1, 7:10). Завтра белорусско-бельгийская пара сыграет с венгерско-французским тандемом Тимея Бабош / Кристина Младенович, который накануне переиграл дуэт из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Хаоцин Чжань - 6:2, 5:7, 10:6.-0-

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