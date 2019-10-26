Кики Бертенс стала первой финалисткой малого итогового турнира WTA

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс стала первой финалисткой малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом полуфинале Кики Бертенс встречалась с китайской теннисисткой Чжэн Сайсай, занимающей 40-е место в рейтинге WTA, и победила в трехсетовом поединке - 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Во втором полуфинале белоруска Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) сыграет сегодня с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (26). Это будет их первая встреча на профессиональных турнирах.

Решающий поединок малого итогового турнира WTA в Чжухае состоится 27 октября. Его победительница получит $655 тыс., финалистка - $300 тыс.-0-