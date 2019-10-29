Кики Бертенс заменила Наоми Осаку на итоговом турнире WTA

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья ракетка мира японка Наоми Осака не сможет продолжить выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за травмы плеча. Ее заменит десятый номер мирового рейтинга голландка Кики Бертенс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, сегодня во втором туре соревнований в Красной группе первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти будет соперничать с Кики Бертенс, а не с Наоми Осакой. Во втором поединке этого квартета чешка Петра Квитова (6-й номер рейтинга WTA) встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (7-й номер). В первый игровой день Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич - 5:7, 6:1, 6:2, а Петра Квитова уступила Наоми Осаке - 6:7, 6:4, 4:6.

В первом туре Фиолетовой группы украинка Элина Свитолина (8-й номер) победила в двух сетах чешскую теннисистку Каролину Плишкову (2) - 7:6, 6:4, а румынка Симона Халеп (5) одолела в трехсетовом поединке представительницу Канады Бьянку Андрееску (4) - 3:6, 7:6, 6:3.

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки из каждого квартета.

По такой же схеме проходят соревнования в парном разряде. В Красной группе белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в стартовом туре уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд (5:7, 6:1, 7:10). Завтра белорусско-бельгийская пара сыграет с венгерско-французским тандемом Тимея Бабош / Кристина Младенович, который накануне переиграл дуэт из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Хаоцин Чжань (6:2, 5:7, 10:6).

Дуэт Соболенко и Мертенс проиграл на старте итогового турнира WTA в парном разряде В матче первого тура Красной группы белорусско-бельгийский дуэт встречался с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд и уступили - 5:7, 6:1, 7:10.

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне завершится 3 ноября.-0-