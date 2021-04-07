"Киль" и "Ольборг" вышли в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий "Киль" и датский "Ольборг" вышли в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель бундеслиги обыграл сегодня у себя дома венгерский "Пик" с результатом 33:28. Неделю назад в Сегеде "Киль" выиграл с точно таким же счетом. Также сегодня гандболисты датского "Ольборга" выиграли у гостей из португальского "Порту" с разницей в три мяча - 27:24. На прошлой неделе португальцы на своей площадке победили с таким же перевесом - 32:29. Датчане идут дальше только за счет большего количества мячей, заброшенных в гостях. Позже польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе примет на своей площадке французский "Нант". В первой игре польский клуб обыграл соперников в гостях со счетом 25:24.

Первыми четвертьфиналистами ЛЧ стали немецкий "Фленсбург" и испанская "Барселона".

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" в первом матче 1/8 финала со счетом 30:32 проиграли в Запорожье украинскому "Мотору", в котором выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Ответная встреча за выход в четвертьфинал состоится в Бресте 8 апреля. Победитель этого противостояния в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с "Барселоной".

Также завтра венгерский "Веспрем" примет северомакедонский "Вардар" из Скопье, а французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с гостями из словенского "Целе". В первых матчах "Веспрем" выиграл в Скопье с результатом 41:27, а парижане победили словенцев на их площадке со счетом 37:24.-0-