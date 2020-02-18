Ким Чжун Ен стал первым корейским футболистом в чемпионате Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередным новобранцем футбольного клуба "Динамо-Минск" стал полузащитник Ким Чжун Ен. Он будет первым корейским футболистом в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

20-летний новобранец динамовцев является воспитанником футбольной академии сеульского клуба "Ханянг". В конце января Ким Чжун Ен тренировался с минским "Динамо" на первом предсезонном сборе в Сочи, а теперь подписал полноценный контракт. В эти дни команда Сергея Гуренко готовится к сезону в турецком Белеке. В ближайших планах минчан два спарринга с представителями российской премьер-лиги - 21 февраля против московского "Динамо" и 22 февраля против чемпиона России "Зенита" из Санкт-Петербурга. До окончания сбора минчане намерены провести еще два контрольных матча - 29 февраля с украинской "Волынью" из Луцка и 1 марта с латвийским "Спартаком" из Юрмалы. Новый сезон футболисты минского "Динамо" откроют 9 марта домашним четвертьфинальным матчем Кубка Беларуси с вице-чемпионом страны борисовским БАТЭ.

Борисовчане сейчас также тренируются в Белеке, где пробудут до 29 февраля. Пока точно известно, что подопечные Кирилла Альшевского проведут два спарринга - 23 февраля с казахстанским "Жетысу" из Талдыкоргана и 28 февраля с украинским "Рухом" из Львова. Не исключено, что будут и другие встречи.

Вчера два белорусских клуба неудачно провели контрольные поединки в Турции. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" уступило узбекскому "Насафу" из Карши со счетом 2:3, а футболисты "Витебска" проиграли украинской "Десне" из Чернигова - 0:4.

Сегодня чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" сыграют с казахстанским "Каспием" из Актау, бронзовый призер солигорский "Шахтер" встретится с грузинским клубом "Дила" из Гори, соперником "Ислочи" будет казахстанский "Иртыш" из Павлодара, "Минск" проверит себя в матче с московским "Динамо".-0-