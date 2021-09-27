Ким Уджин стал трехкратным чемпионом мира в стрельбе из лука

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ким Уджин из Республики Корея выиграл третье в карьере золото чемпионата мира по стрельбе из классического лука в личных состязаниях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, азиатский спортсмен стал третьим в истории лучником, достигшим подобного результата.

В финале мужских состязаний Ким Уджин победил бразильца Маркуса Д'Алмейду - 7:3. Спор за бронзу между американцем Брейди Эллисоном и Мете Газозом из Турции завершился в пользу лучника из США - 6:2. Белорус Антон Терета занял 57-е место в итоговом протоколе.

В женских состязаниях в стрельбе из классического лука первенствовала Минхи Чан из Республики Корея. В споре за первое место она была точнее американки Кейси Кауфхолд - 6:0.

Бронзу завоевала еще одна спортсменка из Республики Корея Ан Сан, оставившая вне тройки призеров мексиканку Алехандру Валенсия, - 6:4.

Что касается белорусок, то Карина Козловская и Карина Деминская разделили 33-е место, а Анна Марусова завершила планетарный форум на 57-м месте.

В стартах по блочному луку, которые не входят в программу Олимпийских игр, среди мужчин тройку сильнейших составили австриец Нико Вернер, голландец Майк Шлессер и эстонец Робин Яатма. В командных состязаниях золото на счету спортсменов США. Серебро у мексиканцев. Бронзу завоевали австрийские лучники.

В женском турнире по блочному луку на пьедестал взошли колумбийка Сара Лопес, индийская спортсменка Джотхи Суреха Веннам и Андреа Бесерра из Мексики соответственно. В командных соревнованиях тут не было равных сборным Колумбии, Индии и США.

В миксте среди мастеров блочного лука золото у колумбийской дружины, которая опередила сборные Индии и Республики Корея.-0-