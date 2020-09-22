Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ, его сменил Александр Лисовский

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кирилл Альшевский ушел с поста главного тренера футболистов борисовского БАТЭ. Контракт прекращен по соглашению сторон. Такая информация размещена на официальном сайте БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С сегодняшнего дня главным тренером борисовского клуба стал 45-летний специалист Александр Лисовский, который работает в БАТЭ с октября 2013 года. Он входил в тренерский штаб бывших наставников борисовчан Александра Ермаковича, Алексея Баги и Кирилла Альшевского, который возглавил команду в январе 2020 года.

Сейчас футболисты БАТЭ лидируют в национальном чемпионате, набрав 49 очков в 24 проведенных матчах. На прошлой неделе вице-чемпионы Беларуси проиграли в Софии болгарскому ЦСКА со счетом 0:1 во втором квалификационном раунде Лиги Европы и завершили выступление на международной арене.-0-