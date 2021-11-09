9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кирилл Печенин признан лучшим игроком 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней победной игре с "Витебском" 24-летний полузащитник брестского "Руха" был одним из лидеров своей команды. В самом конце встречи Кирилл Печенин сделал результативную передачу на Всеволода Садовского, который установил окончательный результат этого матча - 2:0.

После этой виктории "Рух" набрал 55 очков и продолжает борьбу за место в тройке призеров 31-го национального первенства. Положение в группе лидеров после 28 туров: "Шахтер" (Солигорск) - 72 очка, БАТЭ (Борисов) - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Гомель" - 55, "Рух" - 55.

Матчи предпоследнего, 29-го тура чемпионата Беларуси состоятся 20 ноября: "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Торпедо-БелАЗ" - БАТЭ, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь), "Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Гомель" - "Сморгонь", "Динамо" (Брест) - "Шахтер", "Слуцк" - "Рух".-0-