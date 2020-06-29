"Кировск-СДЮШОР" и "Брест" вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по пляжному футболу

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми полуфиналистами чемпионата Беларуси по пляжному футболу стали "Кировск-СДЮШОР" и "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кировчане стали победителями регулярного сезона, набрав в 15 проведенных играх 37 очков при разнице мячей 101-50. В четвертом туре, проходившем в Мозыре, лидеры сезона одолели "Брест" со счетом 4:3 и в овертайме "Шучин" - 6:4, а также уступили в дополнительное время действующему чемпиону страны "Гроднооблспорту" - 7:8. Вторыми финишировали брестчане, которые разгромили кобринское "Полесье" с результатом 14:3 и взяли верх над гродненской дружиной - 4:2.

Итоговое положение: "Кировск-СДЮШОР" - 37 очков, "Брест" - 33, "Гроднооблспорт" - 29, "Щучин" - 21, "М-Сити" (Мозырь) - 12, "Полесье" - 0.

Ближайшие матчи состоятся 18-19 июля в Кировске. Победитель четвертьфинала "Гроднооблспорт" - "Полесье" сыграет в полуфинале в брестчанами, а лучшая команда пары "Щучин" - "М-Сити" затем будет соперничать с кировчанами.-0-