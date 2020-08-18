"Кировск-СДЮШОР" стал обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены команды "Кировск-СДЮШОР" вслед за победой в чемпионате Беларуси выиграли и Кубок страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный этап кубкового розыгрыша проходил в Щучине. В решающем поединке за почетный трофей кировчане неожиданно крупно обыграли своего главного конкурента "Гроднооблспорт" со счетом 9:2. В полуфинале "Кировск-СДЮШОР" уверенно переиграл "Щучин" - 8:2, а гродненская дружина с минимальным перевесом одолела в овертайме соперников из "Бреста" - 3:2. В конце июля команда из Кировска впервые стала обладателем золота национального первенства, победив в финальной серии гродненцев.

Лучшим игроком розыгрыша Кубка Беларуси признан Алексей Свистов ("Гродноблспорт"), лучшим голкипером стал Владимир Устинович ("Кировск-СДЮШОР"), среди бомбардиров не было равных его партнеру по команде Антону Калошину, который пять раз поражал ворота соперников.

Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу под руководством известного испанского специалиста Николаса Альварадо готовится к суперфиналу Евролиги-2020, который пройдет с 1 по 6 сентября в португальском Назаре. Планируется, что за награды поспорят 12 сборных дивизиона А, в числе которых и Беларусь. Команды будут распределены на три группы по четыре сборные. В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины каждой из групп, а также две лучшие сборные из занявших третьи места. По итогам нынешнего краткосрочного сезона ни одна из команд дивизиона А не вылетит в дивизион В. Таким образом, в 2021 году элитный дивизион Евролиги будет расширен до 16 национальных сборных. Сборная Беларуси в последнее время уверенно входит в число лучших на континенте - в 2018 и 2019 годах белорусы занимали 5-е место в Евролиге.-0-