"Кировск-СДЮШОР" впервые стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Кировска-СДЮШОР" впервые стали чемпионами Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей серии за золотые медали 13-го национального первенства кировчане дважды переиграли в Щучине соперников из "Гроднооблспорта" - 3:2 и 4:1. Таким образом, кировская дружина прервала двухлетнюю гегемонию гродненских спортсменов.

В серии за бронзовые награды футболисты "Бреста" одолели соперников из "Щучина" - 5:6, 8:7 (в серии пенальти) и 6:3.

В поединке за пятое итоговое место мозырский "М-Сити" переиграл кобринское "Полесье" со счетом 5:4. Кобринская команда за весь чемпионат не одержала ни одной виктории.

Лучшим игроком завершившегося турнира признан один из лидеров чемпионов Вадим Бокач, а наставник кировской команды Виктор Голомзик стал лучшим тренером сезона. Бомбардирскую гонку выиграл Андрей Скварчевский ("Щучин"), забивший 28 мячей, автором самого красивого гола стал Иван Константинов ("Гроднооблспорт"), а Вадим Алешкевич ("Брест") назван лучшим голкипером.

Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. По два раза золото завоевывали "Гроднооблспорт" и минский "Пассат-Пласт", по одному разу чемпионами становились светлогорский ЦКК и "Кировск-СДЮШОР".-0-