"Кировск-СДЮШОР" вышел в лидеры после третьего тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После третьего тура XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, проходившего в Гродно, сменился лидер. На первое место поднялся "Кировск-СДЮШОР", потеснивший "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Кировчане отлично провели очередной этап национального первенства, одержав четыре виктории в четырех проведенных поединках. Они поочередно обыграли брестчан - 4:2, "Щучин" - 7:1, мозырский "М-Сити" - 14:0 и кобринское "Полесье" - 8:3. Также четыре победы на своей площадке добыл действующий чемпион страны "Гроднооблспорт", который переиграл "М-Сити" - 4:2, "Брест" - 5:1, "Полесье" - 5:3 и "Щучин" - 6:2.
Спортсмены "Полесья" пока не набрали ни одного зачетного балла, потерпев поражения во всех 12 проведенных поединках.
Турнирное положение команд после второго тура: "Кировск-СДЮШОР" - 32 очка, "Брест" - 27, "Гроднооблспорт" - 24, "Щучин" - 15, "М-Сити" – 9 и "Полесье" - 0. Все клубы сыграли по 12 матчей.
Встречи четвертого тура пройдут 27-28 июня в Мозыре.-0-