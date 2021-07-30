Китаец Ма Лун выиграл олимпийское золото в настольном теннисе

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30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские мастера настольного тенниса снова подтвердили свой высочайший класс, завоевав сегодня золото и серебро Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в решающем поединке мужского одиночного разряда трехкратный олимпийский чемпион Ма Лун обыграл своего соотечественника Фань Чжэньдуна - 4:2. Это второй титул Ма Луна в одиночном разряде ОИ, первый он завоевал на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Также в его активе два олимпийских золота в командных состязаниях в Лондоне-2012 и Рио. Азиатскую гегемонию смог нарушить лишь представитель Германии Дмитрий Овчаров, который в борьбе за олимпийскую бронзу одолел в семисетовом матче представителя китайского Тайбэя Линь Юньжу - 4:3. По ходу встречи немецкий спортсмен дважды проигрывал, но в итоге нашел в себе силы и вырвал победу в решающей партии со счетом 11:7. Для 32-летнего Дмитрия Овчарова это пятая олимпийская медаль: в Пекине-2008 он стал серебряным призером в командном турнире, в Лондоне-2012 был обладателем бронзы в одиночном и командном разрядах, в Рио-2016 снова взял командную бронзу. На турнире по настольному теннису в Токио осталось определить чемпионов и призеров в мужских и женских командных соревнованиях.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!