Китаец Тянь Тао выиграл золото ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 96 кг

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский атлет Тянь Тао выиграл золото в весовой категории 96 кг среди мужчин на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряный призер Олимпиады-2016 и чемпионата мира прошлого года Тянь Тао в сумме двоеборья покорил 410 кг (180+230). Катарский спортсмен Фарис Ибрагим Эль-Бах, завоевавший серебро, показал результат 402 кг (178+224). Замкнул тройку призеров Антон Плесной из Грузии - 394 кг (181+213).

Белорусы в этой весовой категории представлены не были.-0-

Фото IWF