29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису в женском одиночном разряде, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золото она победила свою соотечественницу Сунь Иншу со счетом 4:2. В матче за бронзовую медаль японская теннисистка Мима Ито выиграла у представительницы Сингапура Ю Менгу с результатом 4:1.

Ранее в соревнованиях смешанных пар победили японские спортсмены Мима Ито и Дзюн Мидзутани. Серебро досталось китайскому дуэту, бронзу завоевали представители китайского Тайбэя.

Завтра определятся олимпийские медалисты в мужском одиночном разряде.-0-