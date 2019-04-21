Китаянка Чжу Сюэин стала первой на этапе КМ по прыжкам на батуте в Минске

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Чжу Сюэин завоевала золотую награду в индивидуальных прыжках на батуте среди женщин на этапе Кубка мира, который проходит в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.
Судьи оценили ее выступление в 56,955 очка. Российская спортсменка Яна Павлова отметилась серебряной медалью (56,130 балла). На третью ступень пьедестала почета поднялась китаянка Лин Кванки (56,125 очка).
Состязания сегодня продолжатся индивидуальными прыжками на батуте у мужчин, где за награды поборются белорусские атлеты Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также синхронными прыжками.
Кубок мира в "Минск-Арене" является тестовым турниром перед II Европейскими играми. В состязаниях принимают участие 170 спортсменов из более чем 30 стран. Завершатся соревнования сегодня.
На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-
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