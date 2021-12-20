Китаянка Цяньтин Тан выиграла золото ЧМ на короткой воде в Абу-Даби

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Цяньтин Тан выиграла золото чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). Счастливой для азиатской спортсменки стала дистанция 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат Цяньтин Тан - 1 мин. 03,47 сек. Второе место у шведки Софи Ханнсон - 1 мин. 03,50 сек. Бронзу выиграла ирландка Мона МакШерри - 1 мин.03,92 сек. Выступавшая в этом виде программы белоруска Алина Змушко не смогла продвинуться дальше предварительных заплывов, заняв по их итогам 17-е место.

В комплексном плавании на 400 м золото планетарного форума выиграл японец Дайя Сето - 3 мин. 56,26 сек. Серебро завоевал россиянин Илья Бородин - 3 мин. 56,47 сек. Отметим, что спортсмен из Брянска установил новый европейский рекорд. Бронза у Карсона Фостера из США - 3 мин. 57,99 сек.

В эстафете 4х200 м вольным стилем среди женщин не было равных квартету из Канады в составе Саммер Макинтош, Кайлы Санчес, Катерин Савар и Ребекки Смит - 7 мин. 32,96 сек. Второе место заняли американки Торри Хаски, Эбби Вейтцел, Мелани Маргалис и Пейдж Мэдден. Их результат - 7 мин.36,53 сек. Бронза у китаянок Бингчжи Ли, Ючжи Чен, Чжу Менху и Ясинь Лю - 7 мин. 39,92 сек.-0-