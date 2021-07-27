Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли Олимпиаду в синхронных прыжках с вышки

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли Олимпиаду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка чемпионок - 373,78 балла. Серебро на счету американского дуэта Джессики Парратто и Делани Шнелл - 310,80 балла. Бронза у мексиканок Габриэле Агундес Гарсии и Алехандры Ороско Лосе - 299,70 очка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-