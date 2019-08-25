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25 августа 2019, 18:10

Китайская биатлонистка Янь Чжан выиграла гонку преследования на летнем ЧМ в "Раубичах", Ирина Кривко - 7-я

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская спортсменка Янь Чжан выиграла гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который завершается сегодня в спорткомплексе "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Китаянка преодолела расстояние в 7,5 км за 22 мин. 40,9 сек. Россиянка Тамара Воронина проиграла лидеру гонки 7,6 сек. и завоевала серебряную медаль. Третьей финишировала украинка Вита Семеренко (отставание 9,5 сек.).

Лучшей из представительниц команды Беларуси оказалась Ирина Кривко, занявшая седьмое место (отставание 32,8 сек.).

На чемпионате мира по летнему биатлону белорусские юниоры завоевали четыре награды. Дважды на высшую ступень пьедестала почета (в спринте и пасьюте) поднимался Дмитрий Лазовский. Его партнер по команде Никита Лобастов принес в копилку сборной золотую медаль в суперспринте и серебро в гонке преследования. Взрослая сборная осталась без наград.

Участие в мировом форуме приняли около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. В "Раубичах" чемпионат мира по летнему биатлону проходит во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в Беларуси в 1999 году.-0-

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