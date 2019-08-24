Китайская биатлонистка выиграла спринт на юниорском первенстве мира в "Раубичах"

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская биатлонистка Чу Яньмень выиграла юниорскую спринтерскую гонку летнего первенства мира в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 6 км с двумя огневыми рубежами победительница прошла за 16 мин. 49,7 сек., не допустив ни одного промаха на стрельбище. Второе место заняла украинка Екатерина Бех (+30,8 сек.; 1), бронзу завоевала россиянка Анастасия Гореева (+1 мин. 03,2 сек.; 2). Лучшей из белорусок оказалась Алина Пильчук, которая заняла 14-е место (+2 мин. 05,4 сек.; 2).

В первой сегодняшней гонке - юниорском спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами - чемпионом стал белорус Дмитрий Лазовский, показавший результат 21 мин. 30,5 сек. при трех промахах на стрельбище. Серебро у чеха Микулаша Карлика (+25,3 сек.; 2 промаха), обладателем бронзы стал украинский биатлонист Юрий Ситник (+30,9 сек.; 1).

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ Белорус Дмитрий Лазовский показал результат 21 мин. 30,5 сек. Серебро у чеха Микулаша Карлика (+25,3 сек.), обладателем бронзы стал украинский биатлонист Юрий Ситник (+30,9 сек.).

В 16.00 начнется мужской спринт на 7,5 км, а в 18.00 на дистанцию спринтерской гонкой на 6 км уйдут женщины.

Летнее мировое первенство завершится 25 августа гонками преследования. Первый старт будет дан в 11.15, когда на дистанцию протяженностью 10 км выйдут юниоры.-0-