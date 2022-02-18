Китайская фристайлистка Гу Айлин стала двукратной олимпийской чемпионкой

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла золото Олимпиады в хафпайпе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В лучшей из трех попыток финала китаянка набрала 95,25 балла - из 11 соперниц ни одна не заработала больше 91. Это золото Пекина стало для Айлин вторым - ранее спортсменка победила в соревнованиях по биг-эйру, также на счету девушки серебро в слоупстайле. Второй результат в хафпайпе показала чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине канадка Кэсси Шарп, бронзу завоевала ее соотечественница Рэйчел Каркер.

Завтра на старт олимпийских соревнований по хафпайпу выйдут мужчины.-0-