Китайская пара выиграла смешанные состязания в стрельбе из пневматической винтовки

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены Янь Цян и Янь Хаоран стали олимпийскими чемпионами среди смешанных пар в стрельбе из пневматической винтовки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей стадии розыгрыша наград они смогли победить американцев Мэри Такер и Лукаша Кожениски - 17:13.

Бронзовые медали на счету россиян Юлии Каримовой и Сергея Каменского. В споре за награду данного достоинства они были точней спортсменов из Республики Корея Юнчжи Квон и Таюн Нама - 17:9.

Белорусская команда в составе Марии Мартыновой и Юрия Щербацевича заняла с 622,6 очка 23-е место в итоговом протоколе, не пройдя сито квалификации.

Юрий Щербацевич

Мария Мартынова

Мария Мартынова так прокомментировала свое выступление: "Соперники здесь очень сильные. Свой результат оцениваю удовлетворительно: показала свои очки, на которые была готова и которые даже и не показывала в Беларуси в последнее время. Поэтому я довольна, расстраиваться нечего".-0-

Фото Андрея Покумейко