Китайская спортсменка выиграла гонку преследования юниорского ЧМ по летнему биатлону в "Раубичах"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская спортсменка Юаньмэн Чу выиграла гонку преследования чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров, который проходит в спорткомплексе "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка пробежала 7,5 км за 23 мин. 56,7 сек. Серебряную награду завоевала россиянка Анастасия Гореева с отставанием от лидера гонки 11,7 сек. Бронзовая медаль досталась украинке Анне Кривонос (отставание 21,7 сек.).

Лучший результат среди белорусских юниорок показала Алина Пильчук - 22 место (отставание 3 мин. 1,5 сек.).

На мировом форуме по летнему биатлону среди юниоров белорус Дмитрий Лазовский завоевал две золотые награды (спринт и пасьют), на счету его партнера по команде Никиты Лобастова золотая медаль в суперспринте и серебро в гонке преследования.

В 15.45 гонка преследования на 10 км начнется у мужчин, завершится континентальный форум пасьютом у девушек.

Участие в мировом форуме принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. В "Раубичах" чемпионат мира по летнему биатлону проходит во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в Беларуси в 1999 году.-0-