Китайские атлеты сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр, белорусы на 43-м месте

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты сегодня стали обладателями двух олимпийских медалей, причем обе завоевали борцы, передает корреспондент БЕЛТА.

Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро, уступив в финале весовой категории 74 кг российскому атлету Заурбеку Сидакову. Представительница женской борьбы Ванесса Колодинская в схватке за олимпийскую бронзу в весе 53 кг победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер. За два дня до финиша Игр олимпийская сборная Беларуси с пятью наградами (1, 2, 2) находится на 43-м месте в общекомандном медальном зачете Игр. Возглавляет его сборная Китая - 79 наград (36, 26, 17), на второй позиции команда США - 98 (31, 36, 31), третьими идут хозяева Игр спортсмены Японии - 51 (24, 11, 16). На 4-м месте олимпийцы Великобритании - 58 (18, 20, 20), замыкают пятерку лидеров россияне - 62 (17, 23, 22).

Всего сегодня было разыграно 23 комплекта наград.

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия).

2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь).

3. Кайл Дейк (США), Бекзот Абдурахмонов (Узбекистан).

Вольная борьба. Женщины. До 53 кг

1. Маю Мукаида (Япония).

2. Пан Цяньюй (Китай).

3. Ванесса Колодинская (Беларусь), Бат-Очирын Болортяа (Монголия).

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг

1. Гейбл Стивенсон (США).

2. Гено Петриашвили (Грузия).

3. Таха Акгюль (Турция), Амир Хоссейн Заре (Иран).

Современное пятиборье. Женщины

1. Кэти Френч (Великобритания).

2. Лаура Асадаускайте (Литва).

3. Шарольта Ковач (Венгрия).

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км

1. Давид Томала (Польша).

2. Йонатан Хильберт (Германия).

3. Эван Данфи (Канада).

Легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км

1. Антонелла Пальмизано (Италия).

2. Сандра Лорена Аренас (Колумбия).

3. Лю Хун (Китай).

Легкая атлетика. Мужчины. 5000 м

1. Джошуа Чептегеи (Уганда).

2. Мохаммед Ахмед (Канада).

3. Пол Челимо (США).

Легкая атлетика. Женщины. 400 м

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова).

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика).

3. Эллисон Феликс (США).

Легкая атлетика. Женщины. 1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения).

2. Лоа Мьюр (Великобритания).

3. Сифан Хассан (Нидерланды).

Легкая атлетика. Женщины. Метание копья

1. Лю Шиин (Китай).

2. Мария Андрейчик (Польша).

3. Келси-Ли Барбер (Австралия).

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м

1. Ямайка.

2. США.

3. Великобритания.

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м

1. Италия.

2. Великобритания.

3. Канада.

Пляжный волейбол. Женщины

1. США.

2. Австралия.

3. Швейцария.

Футбол. Женщины

1. Канада

2. Швеция.

3. США.

Бокс. Мужчины. До 91 кг

1. Хулио ла Крус (Куба).

2. Муслим Гаджимагомедов (Россия).

3. Дэвид Ньик (Новая Зеландия), Абнер Тейшейра (Бразилия).

Скалолазание. Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения).

2. Михо Нонака (Япония).

3. Акие Ногути (Япония).

Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон

1. Великобритания.

2. Дания.

3. Россия.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды).

2. Джеффри Хогланд (Нидерланды).

3. Джек Карлин (Великобритания).

Хоккей на траве. Женщины

1. Нидерланды.

2. Аргентина.

3. Великобритания.

Настольный теннис. Мужчины. Команды

1. Китай.

2. Германия.

3. Япония.

Каратэ. Мужчины. Ката

1. Ре Киюна (Япония).

2. Дамиан Кинтеро (Испания).

3. Ариэль Торрес (США), Али Софуоглу (Турция).

Каратэ. Женщины. Кумитэ. До 61 кг

1. Йована Прекович (Сербия).

2. Инь Сяоянь (Китай).

3. Джана Лотфи (Египет), Мерве Джобан (Турция).

Каратэ. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг

1. Луиджи Буза (Италия).

2. Рафаэль Агаев (Азербайджан).

3. Габор Харшпатаки (Венгрия), Станислав Горуна (Украина).-0-