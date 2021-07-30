Китайские бадминтонисты выиграли смешанный парный разряд Олимпиады

Новости темы "Олимпиада в Токио"
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первые награды разыграны сегодня на олимпийском турнире по бадминтону, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном матче соревнований смешанных пар китайский дуэт Хуан Дунпин / Ван Илюй обыграл своих соотечественников - пару Хуан Яцюн и Чжэн Сивэй - 21:17, 17:21, 21:19.
Бронзовыми призерами стали японцы Юта Ватанабэ и Ариса Хигасино, которые в матче за третье место победили представителей Гонконга Тан Цяньтина и Се Инсюэ - 21:17, 23:21.
В Токио бадминтонисты разыграют еще четыре комплекта олимпийских наград.-0-