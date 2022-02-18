Китайские фигуристы лидируют после первого дня соревнований спортивных пар на ОИ

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На льду пекинского Capital Indoor Stadium завершились соревнования спортивных пар олимпийского турнира по фигурному катанию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После исполнения короткой программы лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд - 84,41 балла. Вслед за ними идут российские тандемы Евгения Тарасова / Владимир Морозов (84,25) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (82,76).
Завтра 16 лучших дуэтов покажут произвольную программу, после которой определятся призеры пекинских Игр.
Ранее в мужском одиночном катании чемпионом стал американский фигурист Натан Чен, в танцах на льду победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, состязания в женском одиночном катании выиграла россиянка Анна Щербакова. Победителями командного турнира стали российские фигуристы, но награды им пока не вручены в связи с допинговыми проблемами у Камилы Валиевой.-0-