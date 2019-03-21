Китайские фигуристы победили в соревнованиях спортивных пар на ЧМ в Японии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме короткой и произвольной программ обладатели золотых наград получили от судей 234,84 балла. Второе и третье места заняли российские дуэты. Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали - 228,47 балла, Наталья Забияко и Александр Энберт стали обладателями бронзы - 217,98 балла.
Мировой форум лучших фигуристов продолжится сегодня выступлением в короткой программе у мужчин. Белорусская команде в Сайтаме представлена только танцевальной парой Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, которые выйдут на лед 22 марта.-0-
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