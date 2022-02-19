Китайские фигуристы выиграли олимпийское золото в турнире спортивных пар

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На льду пекинского Capital Indoor Stadium завершился олимпийский турнир по фигурному катанию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в соревнованиях спортивных пар олимпийскими чемпионами стали Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие в сумме короткой и произвольной программы 239,88 балла. Серебро завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25), бронза в активе еще одной российской пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов (237,71).

Ранее в мужском одиночном катании чемпионом стал американский фигурист Натан Чен, в танцах на льду победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, состязания в женском одиночном катании выиграла россиянка Анна Щербакова. Победителями командного турнира стали российские фигуристы, но награды им пока не вручены в связи с допинговыми проблемами у Камилы Валиевой.-0-