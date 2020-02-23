Китайские фристайлистки выиграли золото и серебро в синхронных прыжках на этапе КМ в "Раубичах"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триумфом китайских лыжных акробаток завершились старты по синхронным прыжкам среди женщин, входящих в программу этапа Кубка мира по фристайлу, который 22-23 февраля проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место занял дуэт из Поднебесной Сю Менгтао и Фаню Конг. Их итоговая оценка 87,51 балла. На второй позиции завершили старты в спорткомплексе под Минском их соотечественницы Ксю Нуо и Ксю Сикун (76,92). Третье место заняли украинки Анастасия Новосад и Надежда Мохнацкая (72,58).

Белорусско-американский дуэт Валерии Болматовой и Меган Смоллхаус стал 6-м (58,97). Седьмая позиция итогового протокола осталась за белорусками Снежаной Дробенковой и Анной Деруго (53,35).

Накануне золотую медаль этапа Кубка мира в "Раубичах" выиграла австралийка Лора Пилл. Лучшая из белорусок Валерия Болматова не смогла попасть в суперфинал и остановилась на 11-й строке итогового протокола.

Всего награды этапа Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" помимо хозяев состязаний оспаривали атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии. -0-