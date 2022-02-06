Китайские хоккеистки одержали вторую победу на олимпийском турнире

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня проходят встречи 3-го тура предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе В свою вторую викторию одержали хозяйки соревнований китайские хоккеистки, одолевшие в серии послематчевых буллитов команду Японии, - 2:1. Положение команд: Япония - 7 очков (3 матча), Чехия - 6 (2), Китай - 6 (3), Швеция - 0 (2), Дания - 0 (2).
Также сегодня в квинтете А действующие олимпийские чемпионки хоккеистки сборной США встретятся с командой Швейцарии. В активе американок уже две победы: сначала они взяли верх над финской дружиной - 5:2, а вчера разгромили россиянок с сухим счетом 5:0. Швейцарки проиграли соперницам из России - 2:5 и Канады - 1:12. Положение команд после двух туров: Канада - 6 очков, США - 6, Россия - 3, Швейцария - 0, Финляндия - 0.
Все команды группы А выйдут в четвертьфинал вне зависимости от результатов. Компанию на этой стадии им составят три лучшие сборные из квинтета B. Матчи группового этапа завершатся 8 февраля. Встречи 1/4 финала запланированы на 11 и 12 февраля. Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.-0-