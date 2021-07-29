Китайские пловчихи выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на Играх с мировым рекордом

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские пловчихи установили мировой рекорд в эстафете 4х200 м вольным стилем и стали обладательницами олимпийского золота, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отныне новое планетарное достижение в этомм виде программы - 7 мин. 40,33 сек.

Серебряная награда у американских спортсменок, которые переписали на себя континентальное достижение - 7 мин. 40,73 сек. Также континентальный рекорд установили австралийки - 7 мин. 41,29 сек. У них на счету бронзовая медаль.-0-