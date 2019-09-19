Китайские спортсмены выиграли золотые медали во 2-й день ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Таиланд) определились медалисты в весовых категориях 49 кг у женщин и 61 кг у мужчин. Победы при подавляющем преимуществе над конкурентами одержали представители Китая. Белорусские атлеты в этих видах программы не выступали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории 49 кг у женщин золотую медаль по итогам многоборья выиграла Цзян Хуэйхуа, ставшая двукратной чемпионкой мира с результатом - 212 кг (94+118). Серебро также отправилось в Поднебесную благодаря Ху Жихуэй - 211 кг (94+117). Бронзовая медаль на счету Гум Сон Ри из КНДР, чья сумма - 204 кг (89+115).

В стартах мужчин, чей вес 61 кг, победу праздновал китаец Ли Фабин, которому удалось переписать на себя рекорд мира, который по сумме двоеборья отныне равен 318 кг (145+173). На второй позиции завершил турнир Эко Юли Ираван из Индонезии - 306 кг (140+166). Замкнул тройку призеров колумбиец Франсиско Антонио Москуера-Валенсия - 302 кг (130+172).

20 сентября в весовой категории 61 кг в турнирную борьбу на чемпионате мира вступит один из триумфаторов континентального первенства 2019 года в Батуми белорус Геннадий Лаптев.-0-

Фото IWF